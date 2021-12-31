رضا عبدالعال ينتقد ضياء السيد ويصف جهاز المنتخب بـ «جهاز العروسين»

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه رضا عبد العال لاعب الأهلي والزمالك السابق رسالة إلى ضياء السيد، المدرب العام للمنتخب الوطني، طالبه فيها بالرحيل عن منصبه "بسبب عدم وجود أي دور له مع الجهاز الفني للفراعنة، وعدم استماع البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب لرأيه".

وقال عبدالعال، في تصريحات تليفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع عبر فضائية Ten: "لو أنا مكان ضياء السيد همشي ومش هعقد وأنا ماليش أي دور ومحدش بيسمع أي رأي ليا، وهبقى موجود زي العفش أو كومدينو مش هعقد ثانية واحدة".

وتابع لاعب الأهلي والزمالك السابق: "رسالتي لكابتن ضياء السيد، لو أنت قاعد عشان الفلوس بلاها فلوس، والأهم أن يكون لك دور فعال، خاصة وأن كيروش يستمع لمعاونيه الأجانب وللمدرب محمد شوقي، وأنت بلا دور بجهاز المنتخب".

وأكمل عبدالعال، "عار علينا أن يكون المدير الفني لمنتخب مصر حارس مرمى سابق، ونترك مدربين كبار بحجم حسن شحاتة وحسام حسن، وعار علينا أن يكون حارس مرمى سابق هو من يوجه تعليمات لأفضل لاعب في العالم محمد صلاح، وأشعر أن جهاز المنتخب جهاز عروسين وليس جهاز منتخب".

وبسبب تلك التصريحات، يدرس الجهاز الفني للمنتخب الوطني مقاضاة رضا عبد العال.

ونقلت صحيفة "الوطن" عن مصدر بجهاز المنتخب قوله إن رضا عبدالعال " استخدم ألفاظا غريبة مثل جهاز عروسين وعفش وكومدينون وهو أمر يتخطى حدود النقد ويدخل تحت بند التجريح، ويجب اتخاذ خطوات لضمان عدم تكرار مثل تلك الأفعال".

يشار إلى أن المدير الفني للمنتخب، كارلوش كيروشن كان قد أعلن عن القائمة النهائية التي تضم 28 لاعباً ويشارك بها المنتخب ببطولة أمم أفريقيا بالكاميرون في الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخب الوطني بالمجموعة الرابعة مع منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتعتبر بطولة أمم أفريقيا أفضل إعداد للفراعنة قبل خوض مباراتي الحسم بالتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022، ولم يتحدد اسم المنتخب المنافس الذي سيواجه الفراعنة خلال شهر مارس المقبل.