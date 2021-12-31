شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تأهيل هانى عادل فى غزل المحلة استعدادا للمشاركة بكأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع هانى عادل، لاعب فريق غزل المحلة، للتأهيل عقب الإصابة التي لحقت به خلال الأيام الماضية بشد فى العضلة الأمامية استعدادا للعودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات.

ويسعى هانى عادل للظهور بشكل جيد خلال المرحلة المقبلة والتواجد للمشاركة فى مباريات فريق غزل المحلة في بطولة كأس الرابطة والعودة للتشكيل الأساسى للفريق فى مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب هانى عادل عن الملعب نحو 8 أشهر عقب إجراء عملية الرباط الصليبى، حيث أصيب فى مواجهة الأهلى فى الموسم الماضى.

ويسعى مجلس إدارة شركة الكرة بنادى غزل المحلة حاليا بدعم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة وذلك لاستمرار الفريق فى التقدم وحصد مركز متقدم بجدول ترتيب بطولة الدورى .

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر اثنتين.