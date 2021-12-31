شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة بعد خسارة الأهلى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر نادى الاتحاد السكندرى ترتيب دورى سوبر كرة السلة بعد انتهاء مباريات ذهاب الدور الأول لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن، بعد الفوز على الأهلى فى الجولة السابعة.

وحصد الاتحاد السكندرى 13 نقطة جمعها بالفوز فى 6 مباريات وخسارة واحدة مقابل 12 نقطة للأهلى، الذى فاز فى 5 وخسر فى مباراتين، وبنفس رصيد الأهلى يأتى الجزيرة فى المركز الثالث، ثم المصرية للاتصالات رابعا بنفس عدد مرات الفوز و الخسارة.

ويحتل سبورتنج المركز الخامس برصيد 10 نقاط، ومصر للتأمين سادسا بـ 9 نقاط فقط، يليه سموحة والزمالك بثمانية نفاط لكل منهما.

وشهدت الجولة الأخيرة من مباريات الذهاب ، فوز الاتحاد السكندرى على الأهلى 100\85 ، و الزمالك على التأمين 80\72، بالاضافة إلى تغلب الجزيرة على الاتصالات ، و سبورتنج على سموحة .