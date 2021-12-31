شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعد شيكابالا بحل أزمة التلاعب فى عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعدت إدارة الكرة بنادي الزمالك محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق بحل أزمة التلاعب في تعاقده الذي قام بإبرامه في عهد اللجنة التي كلفت بإدارة نادى الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز.

ونشر شيكابالا على حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: "طوال مشواري مع نادى الزمالك، لم أعتبر نفسي يومًا لاعبًا محترفًا، بل اعتبرت ومازلت أعتبر نفسي ابنًا من أبنائه الأوفياء، وواحدًا من جماهيره المخلصة.. وخلال مسيرتي مع النادي تحملت الكثير قدمت العديد من التنازلات، حبًا في كيان يعين بداخلنا، منذ فترة قريبة كنت قد وقعت على بياض مع المسئولين عن إدارة النادي، ورددت لهم مقدم التعاقد الذي حصلت عليه بالفعل، من أجل مساعدة النادي في الخروج من أزمته المالية، وذلك بالاتفاق مع المحترم اللواء عماد عبد العزيز".

أضاف: " تفاجأت بأن العقود تم التلاعب بها بعد رحيل اللواء عماد عبد العزيز عن إدارة النادي، وتم وضع بنود وأرقام غير متفق عليها نهائيًا، في موقف صادم بالنسبة لي، لست نادمًا على حبي وتضحيتي، ولكنى نادم على ثقتي فيمن خان الأمانة".

ورد طارق جبريل، أمين الصندوق السابق بنادى الزمالك، على حديث شيكابالا مؤكدًا إن اللاعب وصلت له بعض المعلومات الخاطئة بشأن عقده، بعد البيان الذى أصدره اللاعب منذ قليل.

وقال طارق جبريل في تصريحات تليفزيونية: "شيكابالا حد وصل له بعض المعلومات الخاطئة وربما مزقوق للخروج بمثل هذا البيان المغلوط.. شيكابالا وقع على بياض فى بداية المفاوضات فى حضور اللواء عماد عبد العزيز".

وتابع: "لمصلحة من سيتم التلاعب فى عقود شيكابالا؟.. تسلمنا نادى الزمالك ووجدنا أن العقود موجودة بالفعل سواء أرقام صحيحة أو خاطئة وفوجئنا بوجود بعض العقود تم الاتفاق عليها بالفعل من بينها عقد شيكابالا ولم نتدخل فيها".

واختتم تصريحاته: "شيكابالا حد لعب فى دماغه ووصل له الموضوع بطريقة خاطئة ليخرج بهذا البيان".