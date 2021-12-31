كأس أمم أفريقيا.. 10 معلومات عن ملعبي منتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا، التي تقام في الكاميرون بين 9 يناير و6 فبراير 2022.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة بكأس الأمم الأفريقية 2022، التي تضم أيضا نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

ويستعرض يلا كورة في السطور التالية 10 معلومات عن الملعبين الذين يستضيفا مباريات منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

رومدي أديجا

يقع ملعب "رومدي أديجا" في مدينة جاروا شمال الكاميرون، ويستضيف مباراتي مصر ضد نيجيريا وغينيا بيساو، في أول جولتين على الترتيب.

تأسس ملعب "رومدي أديجا" عام 1978، وتم تجديده في 2010 ثم في 2020، ويتسع لـ23 ألف متفرج.

ويعد "رومدي أديجا" معقلا لفريق القطن الكاميروني، أحد أنجح الأندية في البلد الواقع غرب أفريقيا.

أحمدو أهيدجو

يحمل هذا الملعب اسم أحمدو أهيدجو، أول رئيس في تاريخ الكاميرون، ويُعرف أيضا باسم "أومنيسبورت"، ومن المقرر أن يستضيف مباراة مصر أمام السودان في الجولة الثالثة والأخيرة.

يقع ملعب "أحمدو أهيدجو" بالعاصمة ياوندي، وتم افتتاحه في عام 1972، وهو الملعب الأساسي لمنتخب الكاميرون.

ويتسع الملعب لـ40 ألف متفرج، وتم تجديده عدة مرات منها مرة في عام 2016 على يد شركة "المقاولون العرب".

يذكر أن مساحة الملعبين هي 105 × 68 مترا، وأرضيتهما من العشب الطبيعي.