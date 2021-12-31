كريستيانو رونالدو يتقدم في قائمة هدافي يونايتد عبر التاريخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، في قائمة هدافي الفريق عبر التاريخ بهدفه ضد بيرنلي في "أولد ترافورد" ضمن منافسات الأسبوع الـ20 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت ركلة الجزاء التي سجلها كريستيانو رونالدو ضد نورويتش سيتي في وقت سابق من هذا الشهر جعلته يتساوى مع أسطورة يونايتد تومي تايلور في قائمة الأهداف، برصيد 131 لكل منهما.

وبفضل هدفه ضد بيرنلي أمس الخميس في المباراة التي حسمها مانشستر يونايتد بنتيجة (3-1)، تقدم كريستيانو في قائمة هدافي يونايتد عبر التاريخ بعدما رفع رصيده إلى 132 هدفا، ليرتقي إلى المركز الـ14 في القائمة.

ومنذ عودته إلى يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم، تفوق رونالدو على آندي كول وأولي جونار سولشاير وبريان ماكلير والآن تايلور في قائمة هدافي النادي عبر التاريخ.

وسيحتاج كريستيانو إلى 15 هدفًا آخر ليتقدم على ديفيد هيرد صاحب المركز الـ 13 في قائمة هدافي مانشستر يونايتد عبر التاريخ.

وتأتي قائمة هدافي يونايتد عبر التاريخ كالتالي:

1- واين روني (253).

2- السير بوبي تشارلتون (249).

3- دينيس لو (237).

4- جاك رولي (211).

5- دينيس فيوليت (179).

6- جورج بست (179).

7- جو سبينس (168).

8- ريان جيجز (168).

9- مارك هيوز (163).

10- بول سكولز (155).

11- رود فان نيستلروي (150).

12- ستان بيرسون (148).

13- ديفيد هيرد (145).

14- كريستيانو رونالدو (132).

15- تومي تايلور (131).