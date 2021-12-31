صلاح يسعى للتتويج بكأس الأمم في المشاركة الثالثة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عز الكلاوي:

يستعد المنتخب الوطني، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

ويأمل صلاح في المشاركة الثالثة له بكأس الأمم الأفريقية، من تحقيق اللقب الأول الأفريقي له مع الفراعنة.

وشارك صلاح في نسختين بكأس الأمم الأفريقية، 2017 و2019، خاض خلالهم 10 مباريات، وسجل 4 أهداف، وصنع هدفين,

وعجز صلاح عن تحقيق لقب كأس الأمم الأفريقية، مع المنتخب رغم الوصول إلى المباراة النهائية في نسخة 2017، وتلقى الفراعنة الهزيمة أمام الكاميرون 2-1.

ويرصد الخليج 365 ماذا قدم صلاح مع المنتخب في كأس الإمم الأفريقية:

2017 في الجابون:

جاءت أول مشاركات محمد صلاح مع المنتخب في كأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون، وقدم "مو" بطولة قوية، بتسجيله هدفين وصناعة هدفين، حيث قاد الفراعنة للتأهل إلى المباراة النهائية لمواجهة الكاميرون في اللقاء الذي انتهى بفوز منتخب الأسود 2-1 والتتويج باللقب.

خاض صلاح 6 مباريات في "كان" 2017، في دور المجموعات كان التعادل حاضرًا بدون أهداف أمام مالي، واستطاع "مو" من صناعة هدف الفوز في المباراة الثانية أمام أوغندا، وفي اللقاء الثالث سجل هدف الأول بكأس الأمم وتحقيق الفوز على غانا 1-0.

وتواجد صلاح في مباراة ربع النهائي أمام المغرب التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف عن طريق محمود كهربا، ليتأهل المنتخب لنصف النهائي لمواجهة بوركينا فاسو وسجل هدف المنتخب لينتهي اللقاء بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم المنتخب الوطني الفوز بركلات الترجيح.

في المباراة النهائية أمام الكاميرون، نجح صلاح في صناعة هدف منتخب مصر الذي سجله محمد النني في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني استطاع منتخب الأسود من تسجيل هدفين والتتويج باللقب.

2019 في مصر:

لم يقدم المنتخب الوطني الأداء المرضي في هذه النسخة، بعد الخروج من دور الـ16 أمام جنوب أفريقيا.

شارك صلاح في الـ4 مباريات التي لعبها المنتخب بالبطولة، في دور المجموعات فاز الفراعنة على زامبيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، وسجل "مو" هدف الأول في هذه النسخة والثاني في فوز المنتخب 2-0 على الكونغو الديمقراطية.

في الجولة الثالثة سجل صلاح هدف الثاني في البطولة أمام أوغندا، في اللقاء الذي شهد فوز المنتخب الوطني 2-0، والتأهل على صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة.

في دور الـ16 لم يقدم صلاح أو المنتخب الوطني الأداء المرضي، أمام جنوب أفريقيا، الذي نجح في خطف بطاقة التأهل بهدف قاتل في الدقيقة 85، لينتهي مشوار الفراعنة في هذه النسخة.

2021 في الكاميرون:

المشاركة الثالثة لصلاح والتي يأمل من خلالها، تحقيق لقبه الأفريقي الأول مع منتخب مصر، بعد أن استطاع مع ليفربول بالتتويج بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.