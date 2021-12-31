شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يرفض التفريط في خماسي الأهلي الأجنبي بيناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتمسك بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ببقاء الخماسي الأجنبي المتواجد في صفوف الفريق الأحمر بالموسم الحالي وهم بدر بانون وعلي معلول واليو ديانج وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني وعدم التفريط في أى لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعد تلقي أكثر من لاعب عروضا للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي.

وفضل موسيماني بقاء كل اللاعبين الأجانب في صفوف الأهلي ورفض رحيلهم لأي نادي في يناير في ظل حاجته لجهود كل اللاعبين قبل المشاركة في كأس العالم للأندية وكذلك دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، لاسيما مع وجود عروض خارجية لأكثر من لاعب من أجانب الأهلي.

وتلقى الثنائي بدر بانون واليو ديانج عروضا للرحيل عن الأهلي في الميركاتو الشتوي، ولكن تمسك موسيماني ببقاء كل اللاعبين الأجانب كان سببا في غلق الملف وتأجيل البت في أية عروض تخص لاعبيه الأجانب إلى نهاية الموسم الحالي، بخلاف وجود مطالب بخروج ميكيسوني للإعارة للتعود على الأجواء قبل العودة للأهلي مجددا وهو ما يرفضه موسيماني أيضا.