شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. البلدوزر يسجل الهدف الوحيد للفراعنة فى مونديال 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن عبد الرحمن فوزى، لاعب الزمالك والمنتخب السابق، سجل هدفين فى بطولات كأس العالم عام 1934، إلا أن الهدف الوحيد الذى ظل خالداً فى ذاكرة المصريين هو الذى أحرزه مجدى عبد الغنى لاعب الأهلى والمنتخب السابق فى مرمى هولندا بمونديال 1990.

والتقى المنتخب الوطنى مع نظيره هولندا يوم 12 يونيو من عام 1990 بإيطاليا فى دور المجموعات من بطولة كأس العالم، وشهد اللقاء تسجيل الهدف الوحيد للفراعنة بتلك النسخة.

وشهدت المباراة تعادل سلبيا بين المنتخبين المصرى والهولندى، ولكن فى الدقيقة 58 من أحداث المباراة تقدم ويم كيفت لاعب الطواحين بهدف فى مرمى الفراعنة، وبعد مرور أقل من 30 دقيقة، سقط حسام حسن لاعب المنتخب داخل منطقة الجزاء لتحتسب ركلة جزاء للمنتخب الوطنى، سددها مجدى عبد الغنى على يمين بروكلين حارس هولندا، لتنتهى المباراة بالتعادل.