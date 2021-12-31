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ماذا قدم محمد شريف ومصطفى محمد هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر؟

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القاهرة - سامية سيد - اختار البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، 25 لاعبا في قائمة منتخب مصر، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا المقرر انطلاقها 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الأراضى الكاميرونية.

وجاء قائمة مصر كالتالى:

حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمد صبحي، محمود جاد

الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء

الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، عمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى

ونستعرض ماذا قدم محمد شريف ومصطفى محمد هذا الموسم قبل الانضمام لقائمة مصر في التقرير التالى..

محمد شريف

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لعب: 8 مباريات

سجل: 4 أهداف

صنع: هدفين

معدل التهديف: هدف كل 145 دقيقة

عدد الدقائق: 594 دقيقة

مصطفى محمد 2ade69b772.jpg
 

لعب: 29 مباراة

سجل: 6 أهداف

صنع: هدفين

معدل التهديف: هدف كل 190 دقيقة

عدد الدقائق: 1130 دقيقة

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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