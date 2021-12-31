شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يفضل بقاء متولى بالأهلي وعدم إعارته فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الجهاز الفني للأهلي بقاء محمود متولي مدافع الفريق الأحمر في صفوف فريقه للموسم الحالي وعدم مناقشة أية عروض تخص إعارة اللاعب في يناير المقبل، بعد اهتمام أكثر من نادي بالحصول على خدماته في الميركاتو الشتوي أبرزها ناديه السابق الإسماعيلي.

ويرى موسيماني ومعاونيه أن محمود متولي سيكون أحد الحلول التي ينوي الاعتماد عليها في الفترة القادمة لضبط أداء خط الدفاع، لاسيما مع تراجع مستوى أكثر من لاعب مثل ياسر إبراهيم ورامي ربيعة وتكرار إصابة الثنائي الأساسي بدر بانون وأيمن أشرف.

ويثق الجهاز الفني للأهلي في قدرات متولي على تقديم الإضافة اللازمة للفريق الأحمر خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الانتهاء من برنامج التأهيل الذي يخصع له حاليا بقطر قبل العودة للقاهرة والانتظام في تدريبات الأهلي.