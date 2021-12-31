شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يبحث تدعيم الدفاع ورأس الحربة في يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول مسئولو نادي المقاصة التعاقد مع مهاجم مميز ورأس حربة سوبر لتدعيم صفوف الفريق الفيومي خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، باعتبارهما أهم مركزين يحتاجان للتدعيم في صفوف المقاصة قبل استئناف مسابقات الدوري الممتاز.

ويرغب الجهاز الفنى للمقاصة في التعاقد مع لاعبين محليين مميزين في حدود الإمكانيات المالية المتاحة، لسد الثغرات الموجودة في صفوف الفريق الفيومي خلال الوقت الاهن، والتي أثرت على انطلاقة المقاصة منذ بداية الموسم الحالي.

وسافر رباعي المقاصة الأجنبي سيرجي ايريك واتولي جوزيف وديفيد وجون ايفيري إلى بلادهم لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين خلال الفترة القادمة، قبل العودة لاستئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمباريات كأس الرابطة.

وسافر سيرجي ايريك إلى كوت ديفوار، بينما سافر أتولي جوزيف إلى نيجيريا وديفيد إلى الكاميرون وجون ايفيري إلى كينيا، بينما فضل النيجيري يوسف صديق البقاء في القاهرة عن السفر لبلاده.