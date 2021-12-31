شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مواجهات فى مجموعة القاهرة بالقسم الثانى بالجولة الـ13.. زد مع السكة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة، 8 مباريات في إطار الأسبوع الثالث عشر من منافسات مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى، والتي سيكون أبرزها زد مع السكة الحديد، والداخلية مع الترسانة.

ويستضيف نادى زد أف سى صاحب الصدارة برصيد 28 نقطة فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع برصيد 19 نقطة، في مواجهة صعبة على كلا الفريقين اللذين يبحثان عن الثلاث نقاط لتعزير أماكنهم في جدول الدورى.

ويلتقى نادى الداخلية صاحب الوصافة برصيد 23 مع نادى الترسانة صاحب المركز الثامن برصيد 18 نقطة في مباراة من رائحة الدورى الممتاز، حيث يأمل الداخلية في تحقيق الثلاث نقاط وانتظار هدية من السكة أمام زد ليقلص الفارق مع المتصدر، في الوقت الذى يبحث الترسانة عن تحقيق الفوز والتقدم في جدول المجموعة بعد تذبذب النتائج في الفترة الأخيرة.

ويحل نادى وادى دجلة الخامس برصيد 21 نقطة ضيفا ثقيلا على بورتو صاحب المركز الثالث برصيد 22 نقطة في موقعة تعادل 6 نقاط للفائز بسبب فارق النقطة الواحدة التي تمنح بورتو الأفضلية على دجلة، في الوقت الذى يستقبل نادى الإنتاج الحربى القابع في المركز الثانى عشر برصيد 11 نقطة نادى منتخب السويس صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة في مباراة صعبة على الإنتاج الذى يعانى هذا الموسم.

ويستضيف نادى بنها صاحب المركز قبل الأخير بـ6 نقاط، فريق بتروجت صاحب المركز الرابع برصيد 22 نقطة، والذى تنتظره مهمة سهلة نسبيا للعودة بالثلاث نقاط، ويلتقى نادى النصر صاحب المركز الحادى عشر برصيد 12 نقطة مع بور فؤاد صاحب المركز الأخير برصيد 6 نقاط، فيما يواجه المريخ القابع في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، فريق القناة صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة، وتختتم الجولة بمباراة بلبيس صاحب المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط مع الاتصالات العاشر برصيد 14 نقطة.

ترتيب مجموعة "القاهرة وقنا" قبل مواجهات اليوم..

1- زد أف سى 28 نقطة

2- الداخلية 23 نقطة

3- بورتو السويس 22 نقطة

4- بتروجت 22 نقطة

5- وادى دجلة 21 نقطة

6- منتخب السويس 21 نقطة

7- السكة الحديد 19 نقطة

8- الترسانة 18 نقطة

9- القناة 16 نقطة

10- المصرية للاتصالات 14 نقطة

11- النصر 12 نقطة

12- الإنتاج الحربى 11 نقطة

13- المريخ 9 نقاط

14- بلبيس 9 نقاط

15- بنها 6 نقاط

بور فؤاد 6 نقاط