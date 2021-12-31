شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل تجمع لاعبى فريق غزل المحلة 24 ساعة بسبب المدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو غزل المحلة تأجيل تجمع لاعبى الفريق لمدة 24 ساعة لحين الاستقرار على تعيين جهاز فنى جديد للفريق عقب رحيل محمد عودة وتوليه القيادة الفنية لفريق المقاولون العرب.

وكان من المقرر تجمع لاعبى الفريق اليوم الجمعة لبدء الاستعداد لمباريات بطولة كاس الرابطة والمقرر إقامتها يوم 12 يناير القادم.

ويجتمع على العباسى رئيس مجلس إدارة نادى غزل المحلة و لجنة الكرة و صابر عيد المدير الرياضى بلاعبى الفريق لشرح بعض الأمور داخل الفريق خلال المرحلة المقبلة .

كانت إدارة المقاولين العرب قد أعلنت في وقت متأخر مساء أمس تعاقدها مع محمد عودة، المدير الفني لغزل المحلة، الذي أصدر قبلها بدقائق بيانًا صحفيًّا يعلن فيه رحيله عن المحلة.

ويحتل غزل المحلة المركز العاشر برصيد 10 نقاط، جمعهم من 8 مباريات، حقق الفوز في مباراتين، وتعادل في 4 مباريات وخسر في أثنين.