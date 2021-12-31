شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ناديا يمثلون قوام منتخب مصر فى أمم أفريقيا.. الأهلى والزمالك فى الصدارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة كارلوس كيروش المدير الفنى للفراعنة، قائمة أسماء اللاعبين المشاركين فى نهائيات الأمم الأفريقية التى تنطلق 9 يناير المقبل.
واختار البرتغالى كيروش 28 لاعبا في قائمة منتخب مصر استعدادا لأمم أفريقيا من 14 ناديا مقسمة إلى 5 أندية أوروبية وواحد آسيوى و8 أندية مصرية.وجاءت قائمة الأندية التي تضم قائمة المنتخب لاعبين منها كالتالى:
الأهلى: محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، عمرو السولية، حمدى فتحى، محمد شريف
الزمالك: محمد أبو جبل، محمود حمدى الونش، محمود علاء، أحمد أبو الفتوح، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور
بيراميدز: عبد الله السعيد، رمضان صبحى، محمد حمدى وإبراهيم عادل.
فيوتشر: عمر كمال عبد الواحد، محمد عبد المنعم
إنبى: محمود جاد
فاركو: محمد صبحى
طلائع الجيش: مهند لاشين
سموحة: مروان حمدى
ليفربول: محمد صلاح
أرسنال: محمد الننى
أستون فيلا: محمود حسن تريزيجيه
اتحاد جدة: أحمد حجازى
فولفسبورج: عمر مرموش
جالاتا سراى: مصطفى محمد