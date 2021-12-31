شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مشوار منتخب مصر نحو التأهل لأمم أفريقيا للمرة الـ25 فى تاريخه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك منتخب مصر بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش للمرة الـ25 في تاريخه في بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم، التى ستقام فى الكاميرون من الفترة 9 يناير المقبل إلى 6 فبراير المقبل.

وتأهلت مصر لأمم أفريقيا بعدما تصدرت مجموعتها التي كانت تضم كلا من جزر القمر وكينيا وتوجو، برصيد 12 نقطة من الفوز في 3 مباريات والتعادل في مثلها ولم يتذوق المنتخب الوطنى طعم الخسارة.

مصر 1 /1 كينيا "محمود كهربا"

جزر القمر 0 / 0 مصر

مصر 1/ 0 توجو "محمود حمدى الونش"

توجو 1 /3 مصر "محمد مجدى أفشة، محمد شريف، محمود حسن تريزيجيه"

كينيا 1 /1 مصر "محمد مجدى أفشة"

مصر 4/ 0 جزر القمر "محمد الننى، محمد شريف، محمد صلاح "هدفين"