نجم تونس السابق: العائد المادي سبب رحيل ساسي عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أكد وسام العابدي، نجم الزمالك ومنتخب تونس السابق، أن مواطنه فرجاني ساسي رحل عن القلعة البيضاء لأسباب ماديا، مشيرا إلى أن رحيله أثر سلبا على مستواه.

وكان فرجاني ساسي انتقل الدحيل القطري في صفقة مجانية بالميركاتو الصيفي قبل بداية الموسم الحالي، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وقال وسام العابدي في تصريحات عبر قناة "المحور" التليفزيونية: "تحدثت مع ساسي قبل لقاء الزمالك والترجي الموسم الماضي، وأخبرني أن رحيله عن القلعة البيضاء لأسباب مادية".

وأوضح: "هناك فارق كبير بين قيمة عقده مع الدحيل وما كان يتقاضاه مع الزمالك".

وتابع: "استبعاد فرجاني ساسي من قائمة تونس لكأس أمم أفريقيا كان مفاجأة، وأعتقد أن مستواه في كأس العرب لم يقنع المدرب منذر الكبير".

وأتم: "فرجاني يظل لاعبا كبيرا حتى لو تراجع مردوده قليلا، وبالتأكيد رحيله عن الزمالك أثّر سلبا على مستواه".