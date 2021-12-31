ترتيب دوري السلة.. الاتحاد يخطف الصدارة من الأهلي.. والزمالك في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علام:

أسدل الستار على نهاية الدور الأول من منافسات المرحلة الترتيبية لدوري السوبر لكرة السلة، التي شهدت تراجع الأهلي وتخليه عن الوصافة لصالح الاتحاد الذي خطف الصدارة منه بعد فوزه الكبير مساء اليوم، وبقي الزمالك في المركز الأخير.

وشهدت مباريات الجولة السابعة والأخيرة من الدور الأول، فوز الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة كبيرة 100-85، بينما حقق الزمالك فوزه الأول في المسابقة على حساب مصر للتأمين بنتيجة 80-72.

وعلى جانب أخر، فاز الجزيرة على المصرية للإتصالات بنتيجة 77-75، بينما حسم سبورتنج الديربي السكندري لصالحه بنتيجة 77-70.

وبناء على هذه النتائج تغير ترتيب المسابقة، حيث صعد الاتحاد إلى صدارة المسابقة، برصيد 13 نقطة، بعد أن كان ثالث الترتيب، وذلك بعد فوزه على الأهلي مساء اليوم.

وتراجع الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، بعد أن كان متصدراً للمسابقة قبل خسارته أمام الاتحاد السكندري.

وبقي الزمالك في المركز الأخير في ترتيب المسابقة، رغم تحقيقه لفوزه الأول مع ختام الدور الأول من البطولة المحلية على حساب مصر للتأمين، ليبقى ثامنا برصيد 8 نقاط، بينما بقي سموحة في المركز السابع، بعد خسارته أمام سبورتنج، نفس رصيد الزمالك.

وبعد نهاية هذه المرحلة الترتيبية من دوري السوبر للسلة التي تقام بنظام دوري من دورين ذهابا وإيابا، يتم ترتيب الفرق من الأول إلى الثامن.

ويلتقي الأول مع الثامن والثاني مع السابع والثالث مع السادس والرابع مع الخامس في دور الثمانية من دوري السوبر، الذي يقام بنظام "البلاي أوف" (Best of 5)، بحيث يتأهل الفريق الفائز بثلاث مباريات الى دور قبل النهائي من البطولة.

ويلتقي الفائز من الأول مع الثامن مع الفائز من الرابع والخامس في نصف نهائي دوري السوبر، على أن يلتقي الفائز من الثاني والسابع، مع الفائز من الثالث والسادس في المباراة الثانية لهذا الدور من البطولة ليقام النهائي أيضاً نهائي بنظام Best of 5.

إليكم ترتيب دوري سوبر السلة بعد انتهاء منافسات الدور الأول للمرحلة الترتيبية من المسابقة، التي تقام بنظام دوري من دورين: