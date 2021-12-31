مصدر لمصراوي: موسيماني يرفض إعارة عمار حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

كشف مصدر من داخل الأهلي إن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي أبلغ لجنة التخطيط لقطاع الكرة برفضه رحيل لاعب وسط الفريق عمار حمدي خلال يناير المقبل.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي:" أندية سموحة وانبي وسيراميكا تريد استعارة عمار حمدي بداية من يناير المقبل وحتي نهاية الموسم الحالي واللاعب لا يمانع بحثا عن فرصة المشاركة في المباريات".

وتابع:" عمار حمدي يحترم رغبة وقرار الأهلي في النهاية خاصة وان بيتسو موسيماني وعده خلال جلسة جمعتهما مؤخرا بالحصول على فرصة المشاركة الأساسية في المباريات في التوقيت المناسب خاصة مع ارتباط الفريق بخوض أكثر من بطولة ما بين محلية وقارية".

ولم يلعب عمار حمدي إلا عدد محدود من الدقائق مع الأهلي، حيث شارك في 4 مباريات بمجموع 24 دقيقة خلال الموسم الحالي.