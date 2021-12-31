رسميا.. المنتخب يعلن إضافة 3 أسماء في قائمة كأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن المنتخب الوطني إضافة 3 لاعبين لقائمته المشاركة في نهائيات كأس الأمم الافريقية المقررة في الكاميرون 9 يناير القادم.

وكشف الاتحاد عبر موقعه الرسمي، أن المنتخب أتم تسجيل 3 لاعبين، ليصل إجمالي قائمة المنتخب المشاركة في كأس الأمم إلى 28 لاعبا.

وأضاف المنتخب كل من مروان حمدي مهاجم سموحة، وإبراهيم عادل، ومحمد حمدي لاعبي بيراميدز.

وكان المنتخب أعلن الأربعاء ضم 25 لاعبا في القائمة المسافرة للكاميرون لخوض كأس الأمم.. طالع القائمة من هنا

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مباراتهم الأولى بالبطولة يوم 11 يناير أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين التاسع من شهر يناير وحتى السادس من شهر فبراير 2022.