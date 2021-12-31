مفاجأة.. كيروش ضم 28 لاعبا لكأس الأمم بينهم مروان حمدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أكد مصدر بالجهاز الفني لمنتخب مصر، أن المنتخب أرسل قائمة من 28 لاعبا في القائمة النهائية المشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن كيروش ضم في قائمته الثلاثي مروان حمدي مهاجم سموحة، وإبراهيم عادل، ومحمد حمدي لاعبي بيراميدز.

وكان المنتخب أعلن الأربعاء ضم 25 لاعبا في القائمة المسافرة للكاميرون لخوض كأس الأمم.. طالع القائمة من هنا

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد في المجموعة الرابعة التي تضم كل من نيجيريا، السودان وغينيا بيساو، ومن المقرر أن يستهل الفراعنة مباراتهم الأولى بالبطولة يوم 11 يناير أمام نيجيريا.

وتقام بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون خلال الفترة بين التاسع من شهر يناير وحتى السادس من شهر فبراير 2022.