مع اقتراب رحيله عن الأهلى.. رسالة غامضة من كهربا

الشارقة - اميمة ياسر - حرص محمود عبد المنعم كهربا، لاعب النادي الأهلي، على توجيه رسالة غامضة لمتابعيه وجمهوره عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، تزامناً مع أنباء اقتراب رحيله عن القلعة الحمراء، حيث نشر صورة له من إحدى رحلاته الأخيرة وكتب "عايزك تفهم بالإشارة أنى عاشق جامد للإثارة".

وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل متابعيه وجمهوره بعد دقائق من نشر الصورة التي ظهر من خلالها وهو بجوار بعض النيران ووسط الجليد في إحدى رحلاته الأخيرة.

وفجر مصدر داخل نادي سموحة مفاجأة بتأكيده أن إدارة الأهلي ترغب في ضم حسين فيصل مهاجم الفريق السكندري ومنتخبنا الوطني سواء خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة أو بنهاية الموسم الجاري، مقابل انضمام محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي لسموحة. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

وأكد المصدر أن هناك وسيطا أهلاويا تحدث مع إدارة سموحة عن إمكانية بيع أو إعارة كهربا لسموحة مقابل ضم حسين فيصل بالإضافة لدفع قيمة مالية يتفق عليها الطرفان، ويرغب الأهلي في ضم حسين فيصل بعد تألقه اللافت مع سموحة ومنتخبنا الوطني، في الوقت الذى أبدى أحمد سامي المدير الفني لسموحة رغبة في ضم كهربا لقناعته التامة بقدراته.

ورفض الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفني للنادى الأهلى بشكل نهائي الحديث في أزمة محمود كهربا، لاعب الفريق، حيث يصر المدرب الجنوب إفريقى على خروج اللاعب معاراً لأحد الأندية التي ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رافضاً فكرة بقاء اللاعب في النادى، مؤكداً أن كهربا خارج حساباته الفنية ولن يجد موقعاً في تشكيلة الاهلى الاساسية بالفترة المقبلة.

وخرج كهربا من حسابات المدير الفني للأحمر خلال الفترة الماضية، حيث لم يشارك في أي مباراة رسمية من البداية منذ انطلاق الموسم الحالي، وشارك في بعض المباريات الودية فقط ، وتلقى كهربا عرضاً من سموحة والاتحاد السكندرى للانتقال لصفوف أحدهما خلال يناير المقبل.