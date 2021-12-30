شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن مندوبى الأندية الـ129 فى الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم قائمة بأسماء مندوبي الأندية أعضاء الجمعية العمومية المقرر انعقادها يوم الأربعاء المقبل وفق ما وصل للاتحاد رسميًا من 124 ناد من بين 129 تشكل القوام الحالي للجمعية .

فيما تم استبعاد مندوبي ناديي أبو كساه والنصر للتعدين لعدم اكتمال الشروط، و لم ترسل أندية اتحاد الشرطة والمصري والإنتاج الحربي خطابات بمندوبين لها.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأسماء النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم المقرر إجراؤها يوم 5 يناير المقبل، من خلال قائمتين، وتضم القائمة الأولى جمال علام ( الرئيس الأسبق للاتحاد ورئيس نادي الأقصر السابق ) رئيسا وخالد الدرندلي ( أمين صندوق النادي الأهلي سابقا ) نائبا للرئيس و محمد حلمي مشهور ( عضو مجلس إدارة نادي حرس الحدود ) عضوًا ، ومحمد أبو الوفا ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، وحازم إمام ( عضو مجلس ادارة الاتحاد سابقًا) عضوا ، ومحمد بركات ( مدير المنتخب الوطني سابقا ) عضوا، وإيهاب الكومي ( عضو مجلس إدارة نادي الرجاء بمطروح ) عضوًا ، وعامر حسين ( رئيس فرع الاسكندرية لكرة القدم وعضو المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الأول ) عضوًا ، ودينا الرفاعي ( عضو مجلس إدارة الاتحاد سابقًا) عضوًا ، بإلإضافة إلى القائمة الاحتياطية وتضم خالد أبو الوفا ( رئيس مركز شباب سوهاج ) وعادل سلومة ( رئيس نادي الهلال بمطروح ) وعزة أبو الخير ( مدربة المنتخب الوطني للكرة النسائية سابقا ) وتم تزكية القائمة من أندية الرحلات بسوهاج وشبان المراغة بسوهاج وجرجا بسوهاج.

فيما ضمت القائمة الثانية : محمد إبراهيم ( رئيس نادي بولاق الدكرور ) رئيسا ومحمد حسني ( عضو مجلس إدارة نادي سوهاج ) نائبا للرئيس والأعضاء : مؤمن جاد ( مدير كرة بنادي سوهاج ) وأسامة محمود ( مدير فني بنادي طهطا بسوهاج ) ومحمد حسن ( أمين صندوق نادي طهطا بسوهاج ) ومصطفى محمد ( عضو فرع سوهاج) وحامد مرتضى ( عضو مجلس إدارة نادي المراغة بسوهاج ) وإسلام عبد رب النبي ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونيفين جمال ( لاعبة معتزلة ) واحتياطيا مصطفى لطفي ( مدير فني منتخب الشاطئية سابقا ومدير إداري سابق بنادي سوهاج ) وشريف عبد المنعم ( عضو مجلس إدارة مركز شباب سوهاج) ونجلاء شبل ( لاعبة معتزلة ) وتم تزكية القائمة من أندية سوهاج وطهطا بسوهاج والمراغة بسوهاج.



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