شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز لإعارة عدد من شبابه لأندية أوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف مسئولو النادي الأهلي على تجهيز أكثر من لاعب للاحتراف في أحد الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الشتوية أو بنهاية الموسم الحالي، بعد الجولة التي قام بها أمير توفيق مدير التعاقدات ومايكل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين لعدد من الدول الأوروبية من أجل تسويق شباب الأهلي.

ويرغب مسئولو الأهلي في انتقال أكثر من لاعب من لاعبيه الشباب إلى أوروبا لصقل مواهبهم الفنية قبل العودة لصفوف الأهلي والاستفادة من تجارب الاحتراف اخارجي كما حدث مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي الحالي ، أو خوض تجارب الاحتراف في سن مبكر والاستمرار في الملاعب الأوروبية إذا ما تألقوا مع الأندية التي سيلعبوا لها.

وينوي مسئولو النادي تكرار تجربة الثلاث مصطفى فوزي ومحمد أحمد بيسو وميدو حسام ، بعد انضمامهم لنادي زيزكوف التشيكي لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وهناك أكثر من لاعب مرشحين في الانتقال من الأهلي إلى أندية أوروبية مثل زياد طارق وعبد الرحمن مانو وأحمد سيد غريب وصالح نصر وأحمد أشرف وغيرهم من اللاعبين المميزين في فرق قطاع الناشئين.

ويرغب مسئولو الأهلي في احتراف لاعبيهم بعدد من الأندية في التشيك وسلوفاكيا مثل زيزكوف وزيلينا وسيجما أولوموتش وتبليتسي، بعد التواصل مع مسئولي هذه الأندية لبحث سبل التعاون في تبادل اللاعبين وبحث إمكانية ضم لاعبين جدد من الأهلي وإقامة المعسكرات وتبادل الخبرات الفنية والإدارية على مستوى صقل خبرات مدربي الأهلي من خلال خوض معايشات في الدوريات الأوروبية.