شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على سبورتنج فى بطولة دورى السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلب فريق كرة السلة بنادى الزمالك على نظيره مصر للتأمين بنتيجة 72\80 فى الجولة السابعة من بطولة دورى السوبر لترتيب المراكز من الأول إلى الثامن.

يأتى فوز الزمالك اليوم ليكون الأول له خلال البطولة بعد تلقى 6 هزائم على التوالى حيث خسر أمام كل من الجزيرة والاتحاد السكندرى والاتصالات والاهلى وسموحة وسبورتنج على الترتيب .

ورفع الزمالك رصيده الى النقطة 8 نقاط ، بالتساوى مع سبورتنج قبل انتهاء نتيجة الفريق السكندرى خلال مباراة اليوم امام سموحة .

ويتصدر الأتحاد السكندرى جدول ترتيب دورى السوبر بالوصول الى النقطة 13 بعد الفوز على الأهلى فى نفس الجولة اليوم