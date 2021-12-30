شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى وعلام وحازم إمام في عزاء والد حمادة أنور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم نادى الزمالك على تقديم واجب العزاء لحمادة أنور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء، فى وفاه والده، حيث أقيم العزاء مساء اليوم، الخميس فى مسجد الحامدية الشاذلية.

حضر العزاء كلاً من حلمى طولان، معتمد جمال، أيمن طاهر، أحمد صالح، محمود فتح الله، أيمن طاهر، حسين عبد اللطيف، حمادة عبد اللطيف، جمال حمزة، أحمد عبد الحليم، أسامة نبيه، أحمد مرتضى، عبد الحميد بسيونى، أسامة عبد الكريم ، هشام يكن، أحمد سليمان، بشير التابعى، طارق يحيى، طارق مصطفى، خالد لطيف، سامى الشيشينى، خالد جلال، كريم شحاتة، ، عبد الحليم على، حازم إمام، حسين ياسر المحمدى، هانى زادة، مدحت عبد الهادى، جمال عبد الحميد، أحمد عبد المقصود، أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادى والإعلامى طارق علام.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



احمد جلال ابراهيم



أحمد سليمان



أحمد مرتضى منصور



اسامة نبيه



حازم امام وحسين ياسر



حلمى طولان



حمادة أنور وجمال حمزة



طارق علام



طارق يحيى



كريم حسن شحاتة