اتفاق بين الاتحاد السكندري والزمالك بانضمام شبانة لزعيم الثغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

توصل مسؤولو الاتحاد السكندري لاتفاق مع مسؤولي الزمالك لضم محمود شبانة مدافع الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان الزمالك ضم شبانة من نادي أسوان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لمدة 3 سنوات، ولكن لم ينجح في قيده بسبب عقوبة إيقاف القيد التي تعرض لها الفريق الأبيض.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن شبانة سينضم لزعيم الثغر لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة.

وأشار المصدر إلى أن جلسة ستعقد خلال الأيام المقبلة بين مسؤولي الناديين لحسم تفاصيل الصفقة والإعلان الرسمي.