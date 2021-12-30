كأس أمم أفريقيا.. مدرب تونس يوضح سبب استبعاد ساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

دافع منذر الكبير، مدرب منتخب تونس، عن اختياراته لقائمة "نسور قرطاج" لكأس أمم أفريقيا، مشيرا إلى أن سبب استبعاد فرجاني ساسي، لاعب الزمالك سابقا والدحيل القطري حاليا، هو إصابته بفيروس كورونا.

وقال منذر الكبير في تصريحات نقلها موقع "بوابة تونس": "اتخذنا قرارا باستبعاد عدة لاعبين من بينهم فرجاني ساسي ووجدي كشريدة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا".

وأضاف: "هم من الركائز الأساسية للمنتخب لكن الإصابة بالفيروس ستجبرهم على الغياب 15 يوما كما أنهم سيحتاجون وقتا إضافيا لاستعادة اللياقة البدنية".

وتابع: "كذلك لا نريد أن نجازف بإمكانية تفشي الوباء في صفوف المنتخب مما قد يضعنا في موقف صعب".

وأتم مدرب منتخب تونس تصريحاته قائلا إن كل قائمة للمنتخب تكون مرتبطة بالاختيارات، وأنه دائما مطالب باختيار اللاعبين الأنسب للمشاركة، لذا يختار من يراه مناسبا وقادرا على تقديم الإضافة المطلوبة.