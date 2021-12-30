الأهلي يستقر علي تسجيل كل لاعبيه في القائمة المبدئية لكأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد الحكيم طه:

استقر الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، على ارسال قائمة لاعبيه بالكامل إلي إتحاد الكرة لاعتمادها قبل ارسالها للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قبل يوم 3 يناير المقبل، وذلك لتسجيل القائمة الأولية لكأس العالم للأندية.

ويحق للأهلي تسجيل 35 لاعباً بينهم 4 حراس مرمي في القائمة المبدئية للمشاركة في مونديال العالم للاندية قبل يوم 3 يناير المقبل على أن يتم تصفيتها الي 23 لاعباً يوم 3 فبراير المقبل.

وتقام كأس العالم للأندية في نسختها الجديدة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي خلال الفترة من 3 الي 12 فبراير المقبل.

ويلتقي الأهلي مع مونتيري المسكيكي في ربع نهائي البطولة 5 فبراير طبقاً لما هو محدد حتى الآن.

وتضم القائمة الرئيسية للأهلي المسجلة محلياً حتي الآن كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود متولي وبدر بانون ومحمد هاني وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ووكريم فؤاد.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدى "أفشة" وحسين الشحات ومحمود "كهربا" وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وأحمد نبيل "كوكا" وأحمد سيد غريب وبيرسي تاو ولويس ميكسيوني وعمار حمدي وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: حسام حسن ومحمد شريف وصلاح محسن