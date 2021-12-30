لتكافؤ الفرص.. مرتضى منصور يحجب اسمه وصورته داخل الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أصدر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قرارا بحجب اسمه وصورته داخل القلعة البيضاء من أجل تكافؤ الفرص مع المرشحين في الانتخابات.

ويستعد الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد يقود النادي خلال الفترة من 2021 وحتى 2025، ويترشح مرتضى منصور من جديد على مقعد الرئيس.

ونشر الموقع الرسمي للزمالك قرار مرتضى منصور بمنع نشر اسمه أو صورته أو نوع من أنواع الدعايا الانتخابية داخل أروقة النادي في ميت عقبة.

يذكر أن باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك تم غلقه يوم الثلاثاء الماضي بعدما فتح لمدة 7 أيام لاستقبال طلبات المرشحين.