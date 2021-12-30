كرة سلة.. الزمالك يحفظ ماء وجهه بتحقيق أول فوز أمام مصر للتأمين بختام الدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

حقق فريق الزمالك لكرة السلة أول فوز له على حساب مصر للتأمين بنتيجة 80-72، في المباراة التي أقيمت بينهما على صالة عبد الرحمن فوزي بمقر النادي في ميت عقبة، في ختام مباريات الدور الأول بدوري السوبر،

ويعد هذا الفوز هو الأول لسه الزمالك في الدور الأول، بعد تعرضه للهزيمة في 6 مباريات متتالية.

وسيطر الزمالك على المباراة منذ بدايتها، حيث حسم الفترة الأولى لصالحه بنتيجة 24-11، والفترة الثانية بفارق 11 نقطة عند النتيجة 39-28.

وواصل حامل لقب دوري السوبر للسلة تفوقه وحسم الفترة الثالثة لصالحه بنتيجة 65-59.

قبل أن ينهي أصحاب الأرض المباراة لصالحهم بفارق 8 نقاط بنتيجة 80-72.

وبذلك يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة الثامنة، بينما أصبح رصيد مصر للتأمين 9 نقاط.