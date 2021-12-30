كرة سلة.. فوز كبير للاتحاد على الأهلي في ختام الدور الأول بدوري السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

تغلب الاتحاد السكندري على الأهلي بنتيجة كبيرة 100-85، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في ختام الدور الأول للمرحلة الترتيبية بالدوري.

وفرض الاتحاد السكندري سيطرته على الأهلي بعد فترة أولى متقاربة من الفريقين، بفضل تميز لاعبيه في إجادة الثلاثيات لينهى الفترة بنتيجة 22-17.

ووسع الاتحاد السكندري الفارق في الفترة الثانية، التي شهدت تفوق واضح وكبير للفريق السكندري على صاحب الملعب بنتيجة 51-36.

وحافظ الاتحاد السكندري على تفوقه في الفترة الثالثة وحسمها لصالحه بنتيجة 72-53.

قبل أن ينهي الاتحاد السكندري الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 100-85.

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى النقطة الـ13، بينما الأهلي أصبح رصيده 12 نقطة.

وبناء على نتائج مباريات اليوم، سوف يتحدد ترتيب الفريقين في ختام الدور الأول من دوري السوبر للسلة.