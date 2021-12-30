اخبار الرياضه

كرة يد.. منتخب مصر يفوز على قطر الأوليمبي وديا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اختتم منتخب مصر لكرة اليد ودياته في العاصمة القطرية الدوحة، بالفوز على منتخب قطر الأوليمبي بنتيجة 38-27 مساء اليوم.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الاولى على منتخب قطر بنتيجة 26-23.

ومن المقرر أن يجري منتخب مصر لكرة اليد مسحة للاعبية للكشف عن فيروس قبل السفر إلى فرنسا يوم 6 يناير لخوض مباراتين وديتين يومي 7 و9 يناير أمام المنتخب الفرنسي.

وسوف تكون مباراتي فرنسا، أخر مباريات منتخب مصر لكرة اليد، قبل أن يعود المحترفين إلى أوروبا، واللاعيبة المحليين إلى الاندية إستعدادا لانطلاق مباريات المجموعة الاولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين يوم 17 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، لتقام بداية من 22 يونيو إلى 2 يوايو 2022.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا