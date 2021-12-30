كرة يد.. منتخب مصر يفوز على قطر الأوليمبي وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب:- محمد علام

اختتم منتخب مصر لكرة اليد ودياته في العاصمة القطرية الدوحة، بالفوز على منتخب قطر الأوليمبي بنتيجة 38-27 مساء اليوم.

وكان منتخب مصر فاز في المباراة الاولى على منتخب قطر بنتيجة 26-23.

ومن المقرر أن يجري منتخب مصر لكرة اليد مسحة للاعبية للكشف عن فيروس كورونا قبل السفر إلى فرنسا يوم 6 يناير لخوض مباراتين وديتين يومي 7 و9 يناير أمام المنتخب الفرنسي.

وسوف تكون مباراتي فرنسا، أخر مباريات منتخب مصر لكرة اليد، قبل أن يعود المحترفين إلى أوروبا، واللاعيبة المحليين إلى الاندية إستعدادا لانطلاق مباريات المجموعة الاولى من المرحلة الثانية بدوري المحترفين يوم 17 يناير المقبل.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة اليد قرر تأجيل كأس الأمم الإفريقية التي كان مقررا إقامتها في المغرب خلال الفترة من 13 إلى 23 يناير 2022، لتقام بداية من 22 يونيو إلى 2 يوايو 2022.