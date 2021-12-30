نصيحة صلاح لـ أفشة بعد استبعاده من المنتخب

الشارقة - اميمة ياسر - تواصل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الانجليزي، مع محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، فور استبعاده من قائمة المنتخب الوطني، التي تستعد لخوض منافسات بطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.

وأرسل صلاح، رسالة لـ أفشة ، عبر تطبيق “الواتساب”، يؤكد له فيها أنه لاعب كبير، وأن استبعاده من قائمة المنتخب، لا تقلل منه كونه أحد أهم اللاعبين في المنتخب. حسبما نشر موقع "الجمهورية".

كما طالبه صلاح، ببذل قصارى جهده خلال المرحلة المقبلة، حتى يتمكن من العودة من جديد للمنتخب في تصفيات المونديال.

قائمة منتخب مصر

وكان أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المشاركين في نهائيات الأمم الأفريقية التي تنطلق 9 يناير المقبل ، وتتكون القائمة من 25 لاعبًا على النحو التالي :

حراس المرمى: -1. محمد الشناوي -2. محمد أبو جبل -3. محمد صبحي -4. محمود جاد.

المدافعون: -5. أكرم توفيق -6. عمر كمال -7. أحمد حجازي – 8. محمود حمدي “الونش” -9. أيمن أشرف -10. أحمد فتوح -11. محمد عبد المنعم -12. محمود علاء.

وسط الملعب: -13. عمرو السولية -14. حمدي فتحي -15. إمام عاشور -16. عبد الله السعيد -17. محمد النني -18. أحمد سيد “زيزو” -19. مهند لاشين.

المهاجمون: -20. عمر مرموش -21. محمد شريف -22. مصطفى محمد -23. محمد صلاح -24. محمود حسن ” تريزيجيه ” -25. رمضان صبحي.