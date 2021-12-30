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الاتحاد يفوز على الأهلى ويخطف صدارة دورى السلة

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القاهرة - سامية سيد -  

تغلب فريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري على نظيره الأهلى فى الجولة السابعة من دورى السوبر لترتيب الفرق من الأول الى الثامن بنتيجة 100/85 . 

 

وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندري 36/ 51 وفشلت محاولات الأحمر فى التقدم على زعيم الثغر  لينتهى اللقاء بفوز الاتحاد. 

 

وبذلك يتصدر الاتحاد السكندري قمة ترتيب الفرق بعد الوصول إلى النقطة 13  بالفوز فى 6 مباريات والخسارة فى واحدة  ووصل الأهلى للنقطة 12 فى المركز الثانى يليه المصرية للاتصالات في المركز الثالث بـ11 نقطة ثم الجزيرة 10 نقاط في المركز الرابع.

 

في المركز الخامس  سبورتنج 8 نقاط . 

 

في المركز السادس  مصر للتأمين 8 نقاط . 

 

في المركز السابع سموحة 7 نقاط . 

 

في المركز الثامن الزمالك 6 نقاط . 

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