شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. براون يجتمع بلاعبى الإسماعيلى ويطالبهم بضرورة التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة الأرجنتينى خوان براون، اجتماعًا مطولًا مع لاعبيه بمقر فندق الإقامة بالنادى، وطالبهم بضرورة التركيز خلال الفترة الحالية من أجل إسعاد الجماهير.

جاء ذلك قبل المران الجماعى الذى خاضه الفريق عصر الخميس على ملعبه، فى إطار استعداداته لاستئناف المسابقات المحلية فى يناير المقبل، وركز بروان على بعض الجمل الفنية التكتيكية منها رفع دقة التسديد على المرمى من مسافات بعيدة بجانب إيقاف المران أكثر من مرة لشرح بعض الأخطاء.

وانتهى المران بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وشهدت كل مجموعة التدريب على التحرك بدون كرة وسرعة الاستلام والتسلم وإنهاء الهجمات على المرمى بشكل إيجابى.

وحضر التدريب حماده المصرى رئيس اللجنة الفنية ومحمود حسن عضو اللجنة وأحمد سمير فرج عضو لجنة التعاقدات بالنادى.

فى حين خاض عبد الرحمن مجدى والبوليفى كارميلو ألجاراناز تدريبات إضافية عقب نهاية المران، رغبة من الجهاز الفنى بتنشيط الخط الأمامى للفريق بتدريبات مختلفة.

وشهد مران اليوم تواجد أشرف خضر بعد أن قام مسئولو الإسماعيلى بتعيينه صباح الخميس مدربًا عامًا وقائم بأعمال مدير الكرة.