الامارات | بني ياس يحقق "ريمونتادا تاريخية" أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن بني ياس يحقق "ريمونتادا تاريخية" أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حول بني ياس تأخره أمام شباب الاهلي بهدف، إلى فوز تاريخي كبير بأربعة أهداف خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم على استاد الشامخة في بني ياس ضمن الجولة 12 لدوري أدنوك لكرة القدم. وقفز بني ياس برصيده إلى 15نقطة، مقدما هدية ثمينة في بداية عام 2022 للعين المتصدر.

وتجمد رصيد شباب الأهلي عند 20 نقطة في المركز الثالث، وتوسع الفارق بينه وبين العين إلى 10 نقاط. فيما صعد بني ياس من المركز الـ 11 إلى التاسع. وانهار شباب الأهلي في الشوط الثاني بالكامل، ولم تفلح التغييرات التي اجراها مدرب الفريق مهدي علي بدخول أحمد خليل ودا سيلفا في إيقاف مد بني ياس الذي كشر عن أنيابه بقوة، وألحق خسارة موجعة بشباب الأهلي وهي الثانية في الدوري.

وتعرض شباب الأهلي إلى ضربة موجعة بعدما تلقى لاعبه كارلوس إدواردو البطاقة الحمراء " 81" ليكمل المباراة بعشرة لاعبين. وتقدم شباب الأهلي بهدف مبكر بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاقة المباراة من ركلة جزاء نفذها حمدان الكمالي إثر تعرض لاعب شباب الأهلي كارلوس إدواردو للعرقلة داخل المنطقة المحظورة.

وتمكن بني ياس قبل انتهاء الشوط الأول من تسجيل هدف التعادل من تسديدة راسية قوية لفواز عوانة" 46" مستغلا خطأ دفاعي من مدفع شباب الأهلي يوسف جابر. وحمل الشوط الثاني مفاجأة غير سارة لشباب الأهلي بعدما تمكن بني ياس من تسجيل الهدف الثاني عن طريق سهيل النوبي "70".

وبدد نيكولاس خمينيس آمال شباب الأهلي في العودة للمباراة بتسجيله للهدف الثالث "84". وزاد بني ياس الغلة بالهدف الرابع الذي سجله اللاعب محمد راشد الحمادي من تسديدة راسية "86".

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