الامارات | "جوجيتسو الإمارات" في 2021.. 71 ميدالية ملونة وتنظيم 4 بطولات قارية وعالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن "جوجيتسو الإمارات" في 2021.. 71 ميدالية ملونة وتنظيم 4 بطولات قارية وعالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر اتحاد الإمارات للجوجيتسو تقرير خاص اليوم عن أبرز بطولاته المحلية والقارية والعالمية والإنجازات التي تحققت على مستوى نشر وتطوير اللعبة في عام 2021، وكذلك على مستوى حصد الميداليات على كافة المستويات، والتي بلغت 71 ميدالية ملونة بين قارية وعالمية لمنتخبات الرجال والسيدات.

وإلى جانب ذلك ألقى التقرير الضوء على نجاح الإمارات في استضافة 4 بطولات قارية وعالمية بإجمالي 9 آلاف لاعبا ولاعبة. ونجحت العاصمة أبوظبي في ترسيخ ريادتها لساحة الجوجيتسو العالمية واستقطابها لنجوم اللعبة عبر تنظيم نسختين من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في أبريل ونوفمبر من عام 2021، وبطولتي آسيا والعالم للجوجيتسو في سبتمبر ونوفمبر 2021.

وقال محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو أن كل نجاحات وإنجازات هذا العام تحققت بفضل الدعم الكبير والتوجيهات المباشرة من القيادة الرشيدة، والتي تصب جميعها في تطوير رياضة الجوجيتسو، وتوفير كل المقومات التي تمّكن الإمارات من صناعة جيل جديد من المواهب والأبطال القادرين على المنافسة واعتلاء منصات التتويج العالمية.

وأكّد الظاهري أن عام 2021 كان عام التفوق وتحطيم الأرقام القياسية، حيث شكّلت أبوظبي محطّة أساسية للآلاف من محترفي الجوجيتسو الذين توافدوا إليها من كل انحاء العالم للتنافس على أغلى الألقاب العالمية التي تعتبر قاعدة أساسية تستند عليها مسيرتهم الاحترافية، مشيرا إلى أن أبرز مكاسب عام 2021، هو ظهور جيل جديد من المواهب الإماراتية التي ستبنى عليها الآمال للعقد القادم، وسيكون بالتأكيد قادرا على تمثيل المنتخبات الوطنية بفئاته العمرية المختلفة وترجمة رؤية الاتحاد، إلى إنجازات على أرض الواقع من خلال ترسيخ ريادة جوجيتسو الإمارات عالميا، وموقع أبوظبي كموطن للعبة وعاصمة للقرار وتحقيق الأهداف العالمية لهذه الرياضة.

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