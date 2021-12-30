الأهلي يبحث عن العودة أمام الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة وضمن مواجهات الجولة الـ15 الختامية للدور الأول من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، يستضيف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره الشباب مساء غد السبت.

يدخل الأهلي هذا اللقاء باحثا عن تعديل أوضاعه والعودة لطريق الانتصارات بعد أن غابت عنه طيلة الجولات الثلاث الماضية، مما جعله يحتل المركز الـ11 موصلا بذلك مستوياته السيئة هذا الموسم.

ويغيب عن الأهلي في لقاء الغد المهاجم السوري عمر السومة الذي يستكمل برنامجه العلاجي بعد الإصابة التي لحقت به أخيرا وغاب على إثرها عن لقاء الرائد الماضي والذي خسره الفريق بهدف دون رد.

ويبحث مدرب الأهلي بيسينك هاسي لرد الجميل للإدارة بعد أن جددت ثقتها به رغم كل التعثرات السابقة، ويأمل تصحيح الأوضاع ويسعى بداية من لقاء الشباب غدا أن يتجنب التعثرات ويعود بالفريق للطريق الصحيح.

على الجانب الآخر يأتي الشباب إلى هذه المواجهة وهو في قمة الجاهزية وبنشوة كبيرة باحثا عن الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على صدارة الترتيب، حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر الاتحاد.

ويطمح مدرب الفريق البرازيلي شاموسكا إلى تخطي الأهلي والحفاظ على المستويات والنتائج المميزة التي يحققها الفريق ومواصلة الضغط على المتصدر.

واستطاع الشباب تجنب الخسارة في الجولات الـ11 الماضية.

قبل لقاء الفريقين

