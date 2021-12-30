شكرا لقرائتكم خبر الفوز الأول يشعل لقاء أبها بالرائد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبحث الفريق الكروي الأول بنادي أبها عن فوزه الأول أمام الرائد عندما يستضيفه مساء غد السبت على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية بالمحالة ضمن مواجهات الجولة الأخيرة من مواجهات الدور الأول لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقد واجه أبها نظيره الرائد في ثماني مواجهات سابقة جمعت الفريقين ضمن منافسات دوري المحترفين من انطلاقة عام 2008 لم يسجل أبها فيها أي انتصار أمام الرائد، حيث خسر 6 لقاءات، وتعادل في لقاءين، ويدخل لقاء الغد باحثا عن الانتصار الأول.

من جهة أخرى يبحث أبها عن إيقاف سلسلة التعثرات بعد أن تعادل في الجولتين الماضيتين أمام الهلال والفيحاء، ويمني النفس بانتصار غدا لتحسين موقعه في سلم الترتيب للهروب من مناطق الخطر.

على الطرف الآخر يسعى الرائد لتأكيد تفوقه أمام مستضيفه أبها وحرمانه من تحقيق الفوز عليه، كما يأمل بمواصلة الانتصارات بعد أن تغلب على الأهلي في الجولة الماضية بهدف دون رد.

يذكر أن أبها يحتل المركز الـ13 برصيد 15 نقطة، بينما الرائد في المركز الـ6 بعد أن استطاع جمع 21 نقطة خلال الجولات الماضية.