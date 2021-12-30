ظروف الاتحاد تغري الباطن

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وسيفتقد الاتحاد لخدمات الثلاثي عبدالاله المالكي وكريم الأحمدي (لتراكم البطاقات) ومهند الشنقيطي لعدم الجاهزية، ويوسف نياكيتي للإصابة، في حين سيعتمد كوزمين كونترا على الثنائي أحمد باحسين وبرونو هنريكي لسد الغيابات في وسط الملعب.
ومن المتوقع أن يدفع مدرب الاتحاد باللاعب فهد المولد أساسيا بجوار البرازيليين رومارينهو وكورنادو.
الاتفاق والفيحاء
إلى ذلك يستضيف فريق الاتفاق (16 نقطة) العائد من خسارته الماضية أمام الاتحاد، مساء اليوم فريق الفيحاء (20 نقطة) عند الخامسة والنصف في مواجهه تهدف من خلالها فرقة الكوماندوز لوقف النزيف النقطي، بينما يسعى الفيحاء لجمع النقاط ومواصلة زحفه نحو المناطق الدافئة.
ويدخل الصربي فلادان مدرب الاتفاق لقاء اليوم بغية تحسين نتائجه مع الفريق بعد أن أبدى رضاه عن المستوى الذي ظهر به لاعبوه في مواجهة الاتحاد رغم الخسارة، ورغم الغيابات التي لازال الفريق يعانيها نتيجة الإصابات، بينما ستشكل عودة سعيد الربيعي عقب انتهاء فترة الإيقاف قوة لدفاعات الفريق، في حين لم يكمل محمد الكويكبي جاهزيته لمواجهة الليلة.
على الطرف الآخر أجرى الفيحاء مرانه الأخير على ملعب المباراة بالدمام بقيادة المدرب الصربي فوك رازوفيتش، عمد من خلالها على تطبيق بعض الجوانب الفنية من خلال تكثيف منطقة المناررة والضغط على حامل الكرة بهدف خطف النقاط الثلاث وتحسين موقف الفريق بسلم ترتيب الدوري.
غيابات الاتحاد تؤزم موقف كوزمين:
- سيفتقد الاتحاد لخدمات الثلاثي عبدالاله المالكي وكريم الأحمدي (لتراكم البطاقات) ومهند الشنقيطي لعدم الجاهزية، ويوسف نياكيتي للإصابة.
- سيعتمد كوزمين كونترا على الثنائي أحمد باحسين وبرونو هنريكي لسد الغيابات في وسط الملعب.
- رغبة اتحادية جامحة لمواصلة الانتصارات والحفاظ على الصدارة وإعلان نفسه بطلا للشتاء.
- فهد المولد سيشارك اساسيا بجوار البرازيليين رومارينهو وكورنادو.
الباطن قبل المواجهة:
- لم يخسر الباطن في الجولات الثلاث الماضية.
- سينتهج الصربي داركو نوفيتش مدرب الباطن أسلوبه المعتاد بتأمين الخطوط الخلفية واستغلال سرعة المغربي محمد رايحي وصناعة يوسف جبلي.
- فتحت إدارة الباطن المدرجات مجانا لجماهير الفريقين في خطوه تهدف من خلالها لتحقيق مكاسب مالية من الحضور الجماهيري المكثف المتوقع حضوره وخاصة من الجانب الاتحادي.
- لم يستطع الباطن الفوز خلال المواجهات الستة الأخيرة التي جمعت الفريقين على ملعبه.
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