شكرا لقرائتكم خبر الحزم يستضيف الطائي بحثا عن الهروب من شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف الحزم نظيره الطائي على ملعبه في الرس ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، في موقعة كروية حاملة معها الإثارة والتحدي وسط طموحات متباينة لدى الجانبين وجوانب فنية تصب في مجملها لمصلحة الضيوف عطفا على نتائج الفريقين في الدوري.

ويحتل الحزم المرتبة السادسة عشرة برصيد 11 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن نظيره التعاون، ويسعى إلى الخروج من دوامة الخسائر المتلاحقة التي كان آخرها أمام النصر بهدفين مقابل هدف وإيقاف النزيف المتواصل، فيما لا تزال الأمور الفنية غير مقنعة لدى جماهيره حتى الآن من حيث تباين الأداء والمستوى في آخر 6 مواجهات حققها خلالها نقطة واحدة، لذا يتوقع أن يخوض الروماني كونستانتين جالكا هذا اللقاء بتشكيلة متوازنة مع إجراء بعض التغييرات الفنية وتلافي الأخطاء بحثا عن إيقاف النشوة المعنوية لدى مضيفه وتحسين موقعه في سلم الترتيب رغم افتقاده خدمات الثنائي عبدالرحمن الدخيل والبرازيلي أليسون فيريرا بداعي الإيقاف.

في المقابل يحتل الطائي المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة متخلفا هو الآخر بفارق الأهداف عن نظيريه الاتفاق والفتح، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي والابتعاد كثيرا عن قاع الترتيب في ظل التقارب النقطي بينه وبين ملاحقيه، فيما تبدو مسيرة الفريق الفنية في تصاعد مستمر منذ تولي التشيلي خوسيه سييرا زمام الأمور الفنية وتحقيقه ثلاثة انتصارات في آخر أربع مواجهات علاوة على تواجد كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق كالزامبي ناوليدج موسونا والبرازيلي دينر جوميز.

وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الطرفين فإن مواجهة الليلة هي السابعة للفريقين على صعيد الدوري في مختلف مسمياته والأولى لكليهما في دوري المحترفين، تفوق خلالها الحزم في أربع مواجهات، بينما لم يكسب الطائي فيها شيئا، فيما حضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين، في المقابل تعود آخر زيارة للطائي إلى الرس لمقابلة نظيره الحزم في موسم 1428هـ حينما التقيا ضمن مرحلة الدور الأول من الدوري الممتاز وانتهت في حينها لمصلحة الحزم بنتيجة (2 ــ 1)، فيما كانت آخر زيارة للحزم إلى حائل في ذات الموسم وضمن مرحلة الدور الثاني وكسبها أيضا الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

من جهة ثانية يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة غدا السبت مواجهة التعاون مع ضيفه ضمك، ويأتي التعاون في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 11 نقطة عقب خسارته الأخيرة ضد الشباب بثلاثة أهداف لهدف، فيما يأتي ضمك في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة بعد تعادله الإيجابي في الجولة الماضية أمام الباطن بهدف لمثله، ويسعى ضمك للعودة للمنافسة على صدارة الدوري، فيما يطمح التعاون لإيقاف سلسلة الخسائر والخروج من قاع الترتيب.- كانت آخر زيارة للحزم إلى حائل في ذات الموسم وضمن مرحلة الدور الثاني وكسبها أيضا الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أرقام من مواجاهات الطائي والحزم:

