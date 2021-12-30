شكرا لقرائتكم خبر الحزم يستضيف الطائي بحثا عن الهروب من شبح الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل الحزم المرتبة السادسة عشرة برصيد 11 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن نظيره التعاون، ويسعى إلى الخروج من دوامة الخسائر المتلاحقة التي كان آخرها أمام النصر بهدفين مقابل هدف وإيقاف النزيف المتواصل، فيما لا تزال الأمور الفنية غير مقنعة لدى جماهيره حتى الآن من حيث تباين الأداء والمستوى في آخر 6 مواجهات حققها خلالها نقطة واحدة، لذا يتوقع أن يخوض الروماني كونستانتين جالكا هذا اللقاء بتشكيلة متوازنة مع إجراء بعض التغييرات الفنية وتلافي الأخطاء بحثا عن إيقاف النشوة المعنوية لدى مضيفه وتحسين موقعه في سلم الترتيب رغم افتقاده خدمات الثنائي عبدالرحمن الدخيل والبرازيلي أليسون فيريرا بداعي الإيقاف.
في المقابل يحتل الطائي المرتبة العاشرة برصيد 16 نقطة متخلفا هو الآخر بفارق الأهداف عن نظيريه الاتفاق والفتح، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي والابتعاد كثيرا عن قاع الترتيب في ظل التقارب النقطي بينه وبين ملاحقيه، فيما تبدو مسيرة الفريق الفنية في تصاعد مستمر منذ تولي التشيلي خوسيه سييرا زمام الأمور الفنية وتحقيقه ثلاثة انتصارات في آخر أربع مواجهات علاوة على تواجد كوكبة من العناصر البارزة في صفوف الفريق كالزامبي ناوليدج موسونا والبرازيلي دينر جوميز.
وبالعودة إلى تاريخ المواجهات بين الطرفين فإن مواجهة الليلة هي السابعة للفريقين على صعيد الدوري في مختلف مسمياته والأولى لكليهما في دوري المحترفين، تفوق خلالها الحزم في أربع مواجهات، بينما لم يكسب الطائي فيها شيئا، فيما حضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين، في المقابل تعود آخر زيارة للطائي إلى الرس لمقابلة نظيره الحزم في موسم 1428هـ حينما التقيا ضمن مرحلة الدور الأول من الدوري الممتاز وانتهت في حينها لمصلحة الحزم بنتيجة (2 ــ 1)، فيما كانت آخر زيارة للحزم إلى حائل في ذات الموسم وضمن مرحلة الدور الثاني وكسبها أيضا الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
من جهة ثانية يحتضن ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ببريدة غدا السبت مواجهة التعاون مع ضيفه ضمك، ويأتي التعاون في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 11 نقطة عقب خسارته الأخيرة ضد الشباب بثلاثة أهداف لهدف، فيما يأتي ضمك في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة بعد تعادله الإيجابي في الجولة الماضية أمام الباطن بهدف لمثله، ويسعى ضمك للعودة للمنافسة على صدارة الدوري، فيما يطمح التعاون لإيقاف سلسلة الخسائر والخروج من قاع الترتيب.- كانت آخر زيارة للحزم إلى حائل في ذات الموسم وضمن مرحلة الدور الثاني وكسبها أيضا الحزم بثلاثة أهداف مقابل هدف.
أرقام من مواجاهات الطائي والحزم:
- تعتبر المواجهة الأولى لكليهما في دوري المحترفين.
- مواجهة الليلة هي السابعة للفريقين على صعيد الدوري في مختلف مسمياته.
- تفوق الحزم في أربع مواجهات بينما لم يكسب الطائي فيها شيئا.
- حضر التعادل الإيجابي والسلبي في مواجهتين.
- تعود آخر زيارة للطائي إلى الرس لمقابلة نظيره الحزم في موسم 1428هـ وانتهت في حينها لمصلحة الحزم بنتيجة (2 ــ 1).
كانت هذه تفاصيل خبر الحزم يستضيف الطائي بحثا عن الهروب من شبح الهبوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.