شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مسابقة الطبع بمهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس مسابقة الطبع في مرحلتها الأولى ضمن منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسختها السادسة، حيث شهدت توافد هواة الإبل ومحبي هذا النوع من المسابقات وسط تنظيم لافت حرصت فيه إدارة المهرجان على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المعتمدة من وزارة الصحة.

وتعتمد مسابقة الطبع على سلوك الإبل من خلال عدة معايير، أهمها استجابتها للأصوات وسرعة انقيادها لنداء صاحبها وطاعته وأيضا الانسياق خلفه، وبهذا تقيم لجنة التحكيم ويتم اختيار الإبل صاحبة أفضل طبع من خلال هذه المقاييس.

يذكر أن مسابقات الطبع في النسخ السابقة من المهرجان نفذت على مرحلتين تتكون من 12 مشاركا في المرحلة الأولى يتأهل منهم 5 إلى المرحلة الثانية من المسابقة.