4 عقود تنتظر حسم الاتحاديين في الشتوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب دخوله الفترة الحرة التي تتيح له الانتقال لأي ناد دون العودة لناديه الحالي، ​فتحت إدارة نادي الاتحاد ملف تجديد عقد لاعب وسط الفريق الأول الكروي عبدالإله المالكي.

وبدأت إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي عقد اجتماعات مع وكيل أعماله للوصول إلى اتفاق نهائي يحسم بقاء اللاعب، ولا سيما أنه أحد العناصر الأساسية في الفريق، إلى جانب كونه من العناصر المستدعاة دائما للمنتخب السعودي.

كما قدمت إدارة النادي أيضا عرضها المالي لوكيل اللاعب فهد المولد بهدف تجديد عقده الاحترافي لبحث استقرار الفريق العناصري والفني، حيث كشفت مصادر «مكة» عن أن هناك توافقا كبيرا بين الطرفين سيحسم تجديد العقد قريبا.

وتستعد إدارة النادي خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع وكلاء اللاعبين عبدالعزيز البيشي وزياد المولد، حيث إنهما سيدخلان الفترة الحرة خلال شهر يناير من السنة المقبلة 2022.

وتدرس الإدارة الاتحادية طلبات كل لاعب على حدة، والعمل على تلبيتها والمفاوضة للتوصل لصيغة تعاقدية مرضية لجميع الأطراف لقطع الطريق أمام أي ناد يرغب في خدمات اللاعبين.

وتسعى إدارة النادي لحسم تجديد تلك العقود بشكل حاسم مبكرا حتى لا يتكرر ما حدث مع اللاعب سعود عبدالحميد من شد وجذب طوال فترة أكثر من 9 أشهر دون جدوى ليحسم اللاعب أخيرا وجهته لنادي الهلال وسيبدأ مع ناديه الجديد من 1 فبراير 2022.

وكانت إدارة نواف المقيرن السابقة جددت عقد فهد المولد في يناير 2018م لـ4 سنوات مقبلة من تاريخ انتهاء عقده السابق، بينما مددت إدارة الرئيس لؤي ناظر السابقة عقد اللاعب الصحفي في مايو 2019 لـ3 سنوات، فيما تعاقدت مع عبدالعزيز البيشي قادما من نادي الفيصلي مطلع يناير 2019 بعقد يمتد لـ3 سنوات ونصف السنة.

في حين استقطبت إدارة الاتحاد الحالية برئاسة أنمار الحائلي اللاعب عبدالإله المالكي من نادي الوحدة في يوليو 2019م بعقد يمتد لـ3 أعوام.

