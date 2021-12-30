دفعة قوية للنصر قبل مواجهة الفتح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع إطلالة العام الجديد يلتقي مساء اليوم فريقا الفتح (16نقطة ) والنصر (23 نقطة ) على استاد مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء، ضمن ضمن مباريات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مواجهة مرتقبة يسعى من خلالها المستضيف الفتح لإلحاق ضيفه النصر بجاره الهلال وتكرار مواقفه أمام الفرق الكبرى، في حين يهدف النصر لمواصلة صحوته وانطلاقته نحو اللحاق بركب المنافسة على مراكز الصدارة ومطاردة الاتحاد والشباب.

واستعاد فريق النصر الأول لكرة القدم خدمات عبدالفتاح عسيري، لاعب الوسط، بعد مشاركته في تدريبات فريقه الأخيرة، عقب انتهاء برنامجه التأهيلي الذي استمر طيلة الأسابيع الثلاثة الماضية، جراء إصابته بتمزق في عضلة السمانة.

كما شهدت التدريبات الجماعية مشاركة علي لاجامي، مدافع الفريق، بعد شفائه من فيروس كورونا “كوفيدـ19”. والكابتن عبدالله مادو بعد شفائه من الإصابة، إضافة إلى عودة البرازيلي تاليسكا، لاعب الوسط، بعد انتهاء إيقافه لتراكم البطاقات.

ويغيب علي الحسن لاعب وسط النصر عن مباراة فريقه بالجولة القادمة بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، وذلك بعد حصوله على إنذار خلال لقاء الحزم.

ويحتل النصر المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة من أصل 14 جولة خاضها الفريق العاصمي في المسابقة.

وصعد النصر إلى المركز الرابع بعد فوزه على الحزم بهدفين مقابل هدف واحد في إطار منافسات الجولة الـ14 من مسابقة الدوري.

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