شكرا لقرائتكم خبر وزارة الرياضة تفرض الكمامة والتباعد في جميع الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت وزارة الرياضة، بالتنسيق مع وزارة الصحة، ارتداء الكمامة والتباعد في جميع الملاعب، في تحديث لبروتوكولات الحضور الجماهيري بالمباريات.

وشددت الوزارة على ارتداء الكمامة في كل مكان بالملعب، والالتزام بوجود مقعد خال بين كل فردين، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف المتر في كافة مرافق الملعب الأخرى، مثل أمكان الانتظار والمصلى.

وسمح البروتوكول المحدث بوجود أفراد العائلة مع بعضهم في مكان واحد، بشرط الالتزام بالتباعد بينهم وبين الآخرين، على أن يكون حضور الملعب للأفراد المحصنين فقط. وأكدت وزارة الرياضة أن جميع الأماكن في الملعب المغلقة والمفتوحة سوف تخضع لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات.

وحظر البروتوكول اصطحاب المأكولات أو المشروبات للمدرجات.