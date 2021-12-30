شكرا لقرائتكم خبر وزارة الرياضة تفرض الكمامة والتباعد في جميع الملاعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشددت الوزارة على ارتداء الكمامة في كل مكان بالملعب، والالتزام بوجود مقعد خال بين كل فردين، وتطبيق التباعد لمسافة متر ونصف المتر في كافة مرافق الملعب الأخرى، مثل أمكان الانتظار والمصلى.
وسمح البروتوكول المحدث بوجود أفراد العائلة مع بعضهم في مكان واحد، بشرط الالتزام بالتباعد بينهم وبين الآخرين، على أن يكون حضور الملعب للأفراد المحصنين فقط. وأكدت وزارة الرياضة أن جميع الأماكن في الملعب المغلقة والمفتوحة سوف تخضع لمراقبة الالتزام بتطبيق الإجراءات.
وحظر البروتوكول اصطحاب المأكولات أو المشروبات للمدرجات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الرياضة تفرض الكمامة والتباعد في جميع الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.