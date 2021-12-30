الجريحان يسخنان قبل مواجهة السوبر

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استغلال ظروف الهلال
وظهرت استعدادات عنابي سدير بعلاجات كروية كبرى بقيادة البرتغالي دانييل راموس الذي يأمل في استغلال ظروف الهلال، لاستعادة توازنه بعد نتائجه المتأرجحة التي تراجع على إثرها إلى المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، فيما يسعى الهلال الخامس بـ21 نقطة، في العودة إلى الانتصارات بعد غيابه عنها في الجولات الأربع الماضية. في وقت ينتظر أن يعود البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى الخارطة الأساسية بعد رفع العقوبة الانضباطية التي فرضها المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم عليه منذ نهاية لقاء النصر قبل أسبوعين. وسيكون الكولمبي جستافو كويلار أبرز الغائبين عن المواجهة بعد مداهمة فيروس كورونا له والذي على أثره ألغيت حصة تدريب يوم الثلاثاء الماضي.
تحقيق الانتصارات
ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما الفيصلي فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة. ولذا لا مناص اليوم إلا تحقيق الفوز لاسيما وأن الفيصلي لم ينجح في كسب الهلال في أي مواجهة دورية بينهما. ويعتبر الفيصليون الغائبون عن الانتصارات منذ 3 جولات لقاء اليوم «الهلال» فريسة لهم في تحقيق الفوز الأول وتحسين وضع الفريق عطفا على نتائج ومستويات الفريق المتذبذبة وعجزه عن تحقيق الانتصارات في الأسابيع الأربعة الماضية.
يذكر أن الهلال لم يفز في الدوري منذ حصوله على دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز، حيث خاض 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما كانتا ضد أبها والفيحاء، وخسر ديربي الرياض من النصر وخسر المباراة الأخيرة من الفتح.
نقاط قبل اللقاء:
- تواجه الفريقان 24 في الدوري
- فاز الهلال في 19 لقاء
- تعادل في 5 مباريات
- الفيصلي لم يفز بتاريخه على الهلال في الدوري
- سجل الهلال 47 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا
- أكبر نتيجة حققها الهلال في موسم 2010 ــ 2011 بـ (5/1) في دوري زين للمحترفين الذي حقق الفريق بطولته.
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