الجريحان يسخنان قبل مواجهة السوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسخن جريحا الجولة الماضية لمنافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريقا الفيصلي والهلال عند الساعة الـ6.5 مساء اليوم على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة، فلقاؤهما قبيل مواجهة كأس السوبر الخميس المقبل في لقاء لا يحتمل زيادة جراحهما في هذه الجولة الـ 15 بعد أن ذاقا المر الكروي في لقاء الجولة الماضية الذي خسر فيه أصحاب الأرض لقاء الطائي بـ (1/3) وخسر فيه الهلال أمام جماهيره أمام الفتح بـ (2/3) بعد أن كان الفريقان صاحبي التقدم في النتيجة، ولذا فإن اللقاء يتوقع له الندية والإثارة كونهما يريدان تحسين مركزيهما قبل نهاية القسم الأول من الدوري بعد أن فات على الهلال لقب (بطل الشتاء).

استغلال ظروف الهلال

وظهرت استعدادات عنابي سدير بعلاجات كروية كبرى بقيادة البرتغالي دانييل راموس الذي يأمل في استغلال ظروف الهلال، لاستعادة توازنه بعد نتائجه المتأرجحة التي تراجع على إثرها إلى المركز الـ12 برصيد 15 نقطة، فيما يسعى الهلال الخامس بـ21 نقطة، في العودة إلى الانتصارات بعد غيابه عنها في الجولات الأربع الماضية. في وقت ينتظر أن يعود البرازيلي ماثيوس بيريرا إلى الخارطة الأساسية بعد رفع العقوبة الانضباطية التي فرضها المدير الفني للهلال ليوناردو جارديم عليه منذ نهاية لقاء النصر قبل أسبوعين. وسيكون الكولمبي جستافو كويلار أبرز الغائبين عن المواجهة بعد مداهمة فيروس كورونا له والذي على أثره ألغيت حصة تدريب يوم الثلاثاء الماضي.

تحقيق الانتصارات

ويحتل الفريق المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، أما الفيصلي فيقع في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة. ولذا لا مناص اليوم إلا تحقيق الفوز لاسيما وأن الفيصلي لم ينجح في كسب الهلال في أي مواجهة دورية بينهما. ويعتبر الفيصليون الغائبون عن الانتصارات منذ 3 جولات لقاء اليوم «الهلال» فريسة لهم في تحقيق الفوز الأول وتحسين وضع الفريق عطفا على نتائج ومستويات الفريق المتذبذبة وعجزه عن تحقيق الانتصارات في الأسابيع الأربعة الماضية.

يذكر أن الهلال لم يفز في الدوري منذ حصوله على دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج ستيلرز، حيث خاض 4 مباريات تعادل في اثنتين منهما كانتا ضد أبها والفيحاء، وخسر ديربي الرياض من النصر وخسر المباراة الأخيرة من الفتح.

نقاط قبل اللقاء:

