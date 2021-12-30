شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الزمالك يقدمون واجب العزاء فى والد حمادة أنور.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقيم مساء اليوم، الخميس، عزاء والد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمسجد الحامدية الشاذلية، حيث توفى والد حمادة أنور يوم الاثنين الماضي.

وشهد العزاء حضور كلاً من حلمى طولان، معتمد جمال، أيمن طاهر، أحمد صالح، محمود فتح الله، حسين عبد اللطيف، حمادة عبد اللطيف، جمال حمزة، أحمد عبد الحليم، أسامة نبيه، أحمد مرتضى، عبد الحميد بسيونى، أسامة عبد الكريم، أحمد جلال إبراهيم، هشام يكن، أحمد سليمان، بشير التابعى.

ونعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمزيد من الحزن والد حمادة أنور، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.