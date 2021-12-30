شكرا لقرائتكم خبر عن على غزال أولى صفقات المقاصة فى ميركاتو الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو نادى المقاصة أولى الصفقات في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

وجاء تعاقد المقاصة مع علي غزال لمدة موسم ونصف الموسم بحيث ينتهي عقده مع النادي الفيومي في صيف 2023.

وأنهى مسئولو نادى المقاصة التعاقد مع علي غزال في حضور اسلام عادل مدرب الفريق ومدير شئون اللاعبين في النادي، لينضم اللاعب لصفوف المقاصة بشكل رسمي بدءا من يناير المقبل.

ويحاول مسئولو نادى المقاصة التعاقد مع لاعبين مميزين لسد العجز في صفوف الفريق الفيومي في الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للمنافسة على البقاء في دوري الأضواء والشهرة وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.