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على غزال أولى صفقات المقاصة فى ميركاتو الشتاء

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القاهرة - سامية سيد - أتم مسئولو نادى المقاصة أولى الصفقات  في صفقة انتقال حر، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل.

 

وجاء تعاقد المقاصة مع علي غزال لمدة موسم ونصف الموسم بحيث ينتهي عقده مع النادي الفيومي في صيف 2023.

 

وأنهى مسئولو نادى المقاصة التعاقد مع علي غزال في حضور اسلام عادل مدرب الفريق ومدير شئون اللاعبين في النادي، لينضم اللاعب لصفوف المقاصة بشكل رسمي بدءا من يناير المقبل.

 

ويحاول مسئولو نادى المقاصة التعاقد مع لاعبين مميزين لسد العجز في صفوف الفريق الفيومي في الدور الثاني من عمر مسابقة الممتاز للمنافسة على البقاء في دوري الأضواء والشهرة وتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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