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سلبية مسحة لاعبى المنتخب قبل انطلاق كأس الأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون

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القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها لاعبو المنتخب  الوطنى لكرة القدم في المعسكر الحالى خلال الساعات الماضية سلبية، وذلك ضمن استعدادات المنتخب  لبطولة كأس الأمم الافريقية 2022 التي تستضيفها الكاميرون في الفترة من 9  يناير حتى 6 فبراير المقبلين.

وكشف وائل جمعة مدير المنتخب أن الفريق سيخوض تدريبات مفتوحة بإستاد القاهرة يومي الخميس و الجمعة استعدادًا للبطولة.

واقترب منتخب مصر من مواجهة أحد منتخبي كينيا أو الكونغو وديا قبل السفر إلى الكاميرون استعدادًا لبطولة كأس أمم أفريقيا 2022  ، وقرر كارلوس كيروش ضم 25 لاعب بدلاً من 28 حيت تمنح اللائحة أحقية المنتخبات في ضم 28 لاعب في القائمة النهائية المشاركة في البطولة.

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر:

حراس المرمى:

1محمد الشناوي

2محمد أبو جبل

3محمد صبحي

4محمود جاد

المدافعون:

5أكرم توفيق

6عمر كمال

7أحمد حجازي

8محمود حمدي "الونش"

9أيمن أشرف

10أحمد فتوح

11محمد عبد المنعم

12محمود علاء

وسط الملعب:

13عمرو السولية

14حمدي فتحي

15إمام عاشور

16عبد الله السعيد

17محمد النني

18أحمد سيد "زيزو"

19مهند لاشين

المهاجمون:

20عمر مرموش

21محمد شريف

22مصطفى محمد

23محمد صلاح

24محمود حسن "تريزيجيه"

25. رمضان صبحي.

 قائمة المستبعدين من بطولة أمم أفريقيا:

استبعد كارلوس كيروش 15 لاعب وهم :محمد فوزى  ، أحمد ياسين ، محمد فتح الله " كماتشو " ، مروان حمدى ، مروان داود ، مصطفى فتحى ، محمد مجدى " أفشة "  ، محمد حمدى ، أحمد ياسر ريان ، أحمد حسن كوكا ، أحمد رفعت ، إبراهيم عادل ، محمد هانى ، أحمد رمضان بيكهام و عماد نبيل دونجا.

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